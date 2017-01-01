Интернет магазин stan-pro.ru

Стэн Холдинг
Интернет-магазин
промышленной фурнитуры
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+7 (977) 460-88-89
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Москва, 2-й Лихачевский
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55089994_2
Интернет-магазин
промышленной фурнитуры
Мы работаем только с товарами наилучшего качества
55089994_2
Интернет-магазин
промышленной фурнитуры
Мы работаем только с товарами наилучшего качества
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3
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3
Категории в блоке
55089994_2
Полный ассортимент товаров вы можете посмотреть
В каталоге
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Маховики
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Ручки и рычаги зажимные
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Ручки накладные П-образные
звезд
Ручки звездообразные
защелка накид
Защёлки накидные
опора
Опоры
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6
55089994_2
Полный ассортимент товаров вы можете посмотреть
В каталоге
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Виброопоры и виброизоляторы
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Петли
Латунное сопло
Запчасти для 3d принтеров
WRS-RG22
Датчики
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Запчасти для 3d принтеров
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Профильные направляющие
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Полный ассортимент товаров вы можете посмотреть
В каталоге
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Конвейерные маркираторы
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Транспортеры ленточные
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Цепные конвейеры
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Подъемные транспортеры
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Шнековые транспортеры
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Транспортеры ленточно-скребковые
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Топ товаров
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Рычаг зажимной с наружной резьбой LJ300
Сделанные на базе интернет-аналитики выводы могут быть
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РУЧКА винт
Задача организации, в особенности же
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Петля
Лишь базовые сценарии поведения пользователей
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Опора дисковая из стали с подвижным винтом LJ200
Лишь базовые сценарии поведения пользователей
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Датчик оптоволоконный WFS-N22N
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Название товара
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Интернет магазин stan-pro.ru

Компания «Стэн Холдинг» приветствует Вас на нашем сайте.

Главной задачей нашей компании является подбор необходимого оборудования, материалов и запчастей для наших клиентов, а также наилучший послепродажный сервис. Это необходимое условие взаимовыгодного сотрудничества и успешного развития предприятий наших клиентов.

В связи с нарастающими объемами промышленного производства в странах ЕАЭС, мы ориентированы на поставки необходимого оборудования для промышленного производства-конвейеров, транспортеров, а также необходимых материалов и запчастей для них. В конкурентной среде рано или поздно каждое предприятие переходит к автоматизации производства. Поэтому наши конвейеры и транспортеры выполняют именно задачу повышения производительности предприятия-при замене старого оборудования, либо при запуске новых линий и проектов.

В сотрудничестве с нашей компанией заказчик всегда может понимать реальные цены и срок поставки оборудования (а большая часть продукции как правило есть на складе), а также реальную стоимость запчастей и ресурс оборудования.

Если вы сравните цены и качество наших конвейеров с конкурентами, вы приятно удивитесь и ничто не помешает вам сделать правильный выбор.
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25 лет на рынке
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Москва
Офис
+7 (977) 364-68-09
Москва, 2-й Лихачевский
переулок, д7, оф1
salestaolant@gmail.com
Пн-Чт: 9:00-18:00
Пт: 9:00-17:00
Сб-Вс: выходные
Москва
Склад
+7 (977) 364-68-09
Москва, 2-й Лихачевский
переулок, д7, оф1
salestaolant@gmail.com
Пн-Чт: 9:00-18:00
Пт: 9:00-17:00
Сб-Вс: выходные
Москва
Офис+Склад
+7 (977) 460-88-89
Москва, 2-й Лихачевский
переулок, д7, стр1, оф1
salestaolant@gmail.com
Пн-Чт: 9:00-18:00
Пт: 9:00-17:00
Сб-Вс: выходные
Москва
Офис
+7 (977) 460-88-89
Москва, 2-й Лихачевский
переулок, д7, стр1, оф1
salestaolant@gmail.com
Пн-Чт: 9:00-18:00
Пт: 9:00-17:00
Сб-Вс: выходные
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