Интернет магазин stan-pro.ru

Компания «Стэн Холдинг» приветствует Вас на нашем сайте.



Главной задачей нашей компании является подбор необходимого оборудования, материалов и запчастей для наших клиентов, а также наилучший послепродажный сервис. Это необходимое условие взаимовыгодного сотрудничества и успешного развития предприятий наших клиентов.



В связи с нарастающими объемами промышленного производства в странах ЕАЭС, мы ориентированы на поставки необходимого оборудования для промышленного производства-конвейеров, транспортеров, а также необходимых материалов и запчастей для них. В конкурентной среде рано или поздно каждое предприятие переходит к автоматизации производства. Поэтому наши конвейеры и транспортеры выполняют именно задачу повышения производительности предприятия-при замене старого оборудования, либо при запуске новых линий и проектов.



В сотрудничестве с нашей компанией заказчик всегда может понимать реальные цены и срок поставки оборудования (а большая часть продукции как правило есть на складе), а также реальную стоимость запчастей и ресурс оборудования.



Если вы сравните цены и качество наших конвейеров с конкурентами, вы приятно удивитесь и ничто не помешает вам сделать правильный выбор.

25 лет на рынке / 4 / 4